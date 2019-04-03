İstanbullular dikkat! 26 saat trafiğe kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan'daki taşınma süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hava taşımacılığında dünyada ilk 10 arasına gireceğiz. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. Havalimanının milli gelirin yüzde 4 ila 5 seviyesinde artış yapacağı öngörülüyor Havalimanı 225 bin kişiye kadar ilave istihdam oluşturacak.

GAYRETTEPE-HAVALİMANI METROSU 2020 BAŞINDA AÇILIYOR



İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak ulaşım altyapısı inşaatını da başlattık. Gayrettepe İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı açarak ulaşımı kolaylaştıracağız.

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK



Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece 03,00'te başlayacak 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Toplam 45 saat sürecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Trafiğe kapacak yollar ve süreleri şöyle; Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı kavşağı 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan 23,59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 6 Nisan 10.00'a kadar 12 saat trafiğe kapatıacak. Kuzey Marmara otoyolu Basın Ekspress yolu istikametinde 6 Nisan 01.00 ile 6 Nisan sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye kavşağı ile Yassıören kavşağı arası 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacak.

SON UÇUŞ 6 NİSAN 02,00'DE



6 Nisan 02,00'de Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar kademeli olarak artırılacaktır.



