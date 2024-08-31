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  4. İstanbullular dikkat! AKOM tarih ve saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor…

İstanbullular dikkat! AKOM tarih ve saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor…

31.08.2024 14:46
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İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Son verilere göre Megakent'te aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur 4 Eylül'e kadar devam edecek

İstanbullular dikkat! AKOM tarih ve saat vererek uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor…

Sıcak havaların ardından İstanbulluların merakla beklediği yağış haberi ile ilgili AKOM’dan yeni bir açıklama daha geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

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4 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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