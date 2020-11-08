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İstanbullular dikkat! Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 07:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

Saat 09.00'da başlayan maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

METROBÜSLER FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.

  1. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle trafiğe kapanan güzergahlar, saat 15.00’ten sonra trafiğe açılacak.

(DH-İHA )

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