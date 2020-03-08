İstanbullular dikkat! Bazı metro ve füniküler hattı kapatıldı

Alınan kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyururken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 11:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır.

Bu uygulamanın İBB ile ilgisi bulunmamaktadır.

KADINLAR TAKSİM'DE TOPLANACAK

Bu yıl 18'incisi düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar Taksim'de bir araya gelecek.

Saat 19.00'da Fransız Kültür önünde buluşacak kadınlar taleplerini dile getirecek.

Eylem öncesi Taksim meydanı demir bariyerlerle çevrildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti.

Alternatif güzergâhlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

