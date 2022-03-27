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İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

27.03.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek.

BU SAATLER ARASINDA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

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Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor. (DHA)

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İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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