İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Fatih'teki bazı yollar güvenlik tedbirlerinden ötürü kapatıldı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Fatih ilçesindeki programları nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı cadde ve sokakların kapatıldığı belirtildi.

TEDBİRLERİN BİTİMİNE KADAR KAPALI

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Yardımcıası Sayın Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın İstanbul Fatih ilçesindeki programları ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında 21.08.2018 günü saat 01.00'dan itibaren tedbirlerin bitimine kadar bazı yollar kapatılmıştır."

İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar: