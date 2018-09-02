HABER

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 07:32 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek "1 Eylül Dünya Barış Günü" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04.00'dan sonra bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İncirli Caddesi bariyerlerle çevrilirken polis arama noktaları oluşturdu.

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

Kapanan yollar şöyle; İncirli Caddesi ile Yücetarla Caddesi kavşaktan Bakırköy Özgürlük Meydanına kadar İncirli Caddesine ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Rio De Jeneryo Caddesi Tünel İstikameti Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği sokağı ile bağlı Cadde sokaklar, Zuhurrat baba Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar, Fişekhane Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar

Alternatif güzargahlar ise şöyle: Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 yolu Ataköy mevkii olacak.

Kaynak: DHA

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor
Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralıAfyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul trafiğe kapalı yollar

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

İstanbul'da şarbon paniği! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Terim'den çok sert Belhanda açıklaması!

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Günlük burç yorumları: 2 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 2 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar’da otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 30 yaralı

Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon

Türkiye ve Rusya’dan eş zamanlı operasyon

Yerel seçimde ittifak arayışı

Yerel seçimde ittifak arayışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.