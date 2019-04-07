İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fatih ilçesinde bugün gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği aktarıldı.

Buna göre, 02.00 - 05.00 saatleri arasında, Samatya güney yan yol ile Yenikapı Etkinlik Alanından sahil güneye katılım ile Sahil yolu Namık Kemal kuzeyden, varyanttan sahil güneye akım verilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, 05.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollara ilişkin şu bilgiler verildi;

Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,

Sirkeci arabalı vapurları giriş ve çıkışları,

Sirkeci arabalı vapuru karşısından Payitaht Kafe’nin olduğu yerden sahile akım verilmeyecektir.

Sirkeci Meydanı'ndan Zeyport Zeytinburnu Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacaktır.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır),