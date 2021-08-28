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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

28.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören kutlamaları ve genel prova nedeniyle kapatılacak yolları açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan bir diğer açıklamada ise, İstanbul'da yapılacak "Tiger 3" filminin reklam çekimleri için bugünden itibaren iki gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi'nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi:

KAPANACAK YOLLAR (KAPANMA SAATİ 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

13- Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

  1. Turgut Özal Millet Caddesi

  2. Fevzipaşa Caddesi

  3. Atatürk Bulvarı

  4. Sahil Kennedy Caddesi

FİLM ÇEKİMİ İÇİN KAPANACAK YOLLAR

İstanbul Valilği'nden yapılan bir diğer açıklamada, "Tiger 3" adlı sinema filminin reklam çekimleri nedeniyle 28-29 Ağustos'ta bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada 28 Ağustos'ta 08.00-14.00, 29 Ağustos'ta ise 06.00 - 12.00 saatleri arasında bazı yolların kapanacağı belirtildi. Geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

28 AĞUSTOS KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (KAPANMA SAATİ 08.00-14.00)

1- Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir.

2- Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecektir.

29.08.2021 GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLERİ (KAPANMA SAATİ 06.00-12.00)

1- Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri

2- Ragıpgümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri (Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacaktır.)

ALTERNATİF YOLLAR

1- Unkapanı (Atatürk Köprüsü)
2- Haliç Köprüsü
3- Ragıpgümüşpala Caddesi
4- Balat Sahil Yolu
5- Reşadiye Caddesi
6- Ragıpgümüşpala Caddesi U Dönüşler Unkapanı istikameti

DHA

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