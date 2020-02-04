İstanbullular dikkat! Kar kalınlığı ortalama 5 cm olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz. Yani İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak gibi görünüyor" dedi.

"İSTANBUL'DA BİRÇOK NOKTADA ORTALAMA 5 SANTİM KAR GÖRECEĞİZ"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine ve uzmanlara göre, İstanbul'da beklenen kar yağışı Perşembe günü başlayacak.

Perşembe günü İstanbul'un beyaza bürüneceğini ifade eden Toros, "Bir İstanbullu olarak ben de artık sabırsızlıkla kar yağışını bekliyorum. Çünkü artık kar hayatımızda vazgeçilmez. Ve maalesef bu sene, bugün 4 Şubat olmasına rağmen hala kar yağmadı ama sistemler, atmosfer sayısal modellere göre, şu anda Türkiye üzerinden bilhassa Karadeniz'den gelen yağışlı sistem var, Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı bir sistem var. Yarın bol miktarda yağış bırakacak görünüyor Marmara Bölgesinde, Lodos hakim ama Çarşamba'yı Perşembeye bağlayan gece sistem biraz Karadeniz'e doğru ilerleyeceği için artık poyraz gelmeye başlıyor ve sıcaklıklar Perşembe sabahı 1 derecelere düşecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, İstanbul için 0-1 derece kar anlamına geliyor. Yani Perşembe günü şu andaki atmosferik sayısal modellere göre ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar bekliyoruz" şeklinde konuştu. Beklenen kar yağışı İstanbul'da beyaz örtü oluşturacak kadar kuvvetli olacak mı sorusuna ise Hüseyin Toros, "Aslında bu kar Cuma ve bilhassa Cumartesi günü de kendini gösterecek gibi görünüyor. Dolayısıyla, benim model sonuçlarına dayanarak tahminim bilhassa Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışını göreceğiz. Yani İstanbul beyaza bürünecek diye tahmin ediyorum. Belli noktalarda daha yoğun olabilir ama genel anlamda en azından 3-4 santimlik kar yağışı görünüyor. Bazı noktalarda 10 santim de olabilir ama birçok noktada ortalama 5 santimlik bir kar yağacak görünüyor" diye cevap verdi.