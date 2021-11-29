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İstanbullular dikkat! Lodos bu gece etkisini daha da artıracak

29.11.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul başta olmak üzere birçok il lodosa teslim oldu. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur lodosun bu gece etkisini daha da artıracağını söyleyerek İstanbullulara uyarıda bulundu.

İstanbullular dikkat! Lodos bu gece etkisini daha da artıracak

Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ilde çatılar uçtu. Gündelik hayatı olumsuz etkileyen lodosun ne kadar süre daha etkili olacağını Meteoroloji Editörü Gökhan Abur açıkladı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Abur bu gece için İstanbullulara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un açıklamaları şu şekilde:

Derince Kocaeli'de bu akşam bir hayli kuvvetli lodos var. Çok derin bir alçak basınç İtalya üzerinden bize doğru gelmeye başladı. Ege'de özellikle Çanakkale boğaz çıkışında rüzgarlar çok kuvvetli. Rüzgarlar şu anda 60 kilometre hızla ilerliyor. Bu gece İstanbul'un boğaz girişinde çok kuvvetli lodos var. Aynı şekilde Marmara için de Tekirdağ kıyılarından başlayıp Şarköy'de Erdek'te ve da Tuzla'ya kadar olan bölgede etkisini çok gösterecek. Lodosun ortalama olarak hızına 60 kilometre diyoruz. Aslına bakarsanız bu hamlesiyle beraber zaman zaman 70-80 kilometre hızına ulaşacak. Bu bizim için fırtınadır.

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GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK

Marmara'nın tümünü kapsayan şekilde yoğun bulut kümesi var. Tüm gece boyunca devam edecek. Yarın kuzeyde bulunan soğuk hava bölgeyi etkisi altına alacak. Çarşamba günü batıda yağışlar kesilecek. iç kesimlerde doğuda yer yer kuvvetli yağışlar var. İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'yu kar yağışları etkisi altına alırken batıda hava soğuyacak. Bugün sıcaklık İstanbul'da 23-24 dereceydi. Yarın 9-10 dereceye inmesini çarşamba günü daha da azalmasını bekliyoruz.

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