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İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Yüksek seviyelerde görülecek

30.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, Marmara ve Trakya için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da toz taşınımı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Yüksek seviyelerde görülecek

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı geldi. Marmara ve Trakya'da etkili olacak toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR DİKKAT! YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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