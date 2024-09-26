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İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Şen tarih verdi: Sıcaklıklar 12-13 derece çakılacak! "Montunuzu giyin"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.09.2024 09:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftaya ilişkin tahminlerini yayınladı. Pazartesi günü itibarıyla yurdun birçok bölgesinde sıcaklıkların 7-8 derece çakılması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul için tarih vererek uyarılarda bulundu. "Pazar günü denize girin, Pazartesi günü montunuzu giyin" diyen Şen, İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki birçok ilde su baskını ve taşkın riskinin altını çizdi. İşte tüm detaylar!

MGM son tahminlerine ilişkin verileri paylaştı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından Marmara, Batı Karadeniz ve Ege bölgeleri için önemli uyarılarda bulundu. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların bu bölgelerde 7-8 derece dolaylarında düşüş yaşanacağını açıklayan Şen, İstanbulluları da pazar ve pazartesi günü için uyardı.

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İSTANBULLULAR DİKKAT! "ÖNEMLİ YAĞIŞLAR GELİYOR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadabirçok il için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.

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ÖNEMLİ UYARI: Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

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"PAZAR GÜNÜ DENİZE GİRİN, PAZARTESİ MONTUNUZU GİYİN"

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarı etkili olmaz.

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Orhan Şen mgm hava sıcaklıkları
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