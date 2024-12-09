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İstanbullular dikkat sırılsıklam olmayın! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Bu gece başlıyor

09.12.2024 16:43
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Marmara bölgesinde sağanak bu geceden itibaren kuvvetlenecek. Kuvvetli sağanak yağış çarşamba sabahına dek devam edecek. AKOM da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun sona ereceği tarihi açıkladı.

İstanbullular dikkat sırılsıklam olmayın! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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AKOM'DAN HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORU

AKOM da İstanbul'da haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre çarşamba akşam saatlerine dek il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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