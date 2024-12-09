İstanbullular dikkat sırılsıklam olmayın! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
AKOM da İstanbul'da haftalık hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre çarşamba akşam saatlerine dek il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
(AA)