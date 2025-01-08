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İstanbullular dikkat! Tarih verildi: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Kuvvetli yağış geliyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.01.2025 10:12
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Afrika üzerinden yurda giren ılık hava birçok bölgede kış ayında bahardan kalma günler yaşatıyor. Megakent İstanbul'da yüksek basıncın etkisiyle hava bugün öğle saatlerinde 16 dereceye kadar çıksa da önümüzdeki günlerde kış etkisini hissettirmeye başlayacak. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların hissedilir derecede düşüp sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşmesini ve kuvvetli sağanak beklediğini ifade etti.

İstanbullular dikkat! Tarih verildi: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Kuvvetli yağış geliyor

Megakent İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Libya üzerinden gelen lodos ve Türkiye'ye yerleşen yüksek basınç merkezi sebebiyle özellikle İstanbul'da ılık hava hakim oluyor. Peki kış ne zaman kendisini hissettirecek? İstanbul için hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir’in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK, KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Ayın 12'si itibarıyla Balkanlardan bir soğuk hava dalgası geliyor. Ancak bu sistem sadece Trakya'yı etkileyecek bir sistem. İstanbul'da yağmur olacak. Cumartesi akşamı ise Trakya'da kar yağışı başlayacak. Ama daha doğuya doğru kayamayacak. Türkiye üzerindeki yüksek basınç merkezi bunu Türkiye'ye sokmayacak. Bugünden itibaren Cuma gününe kadar İstanbul'da sıcaklıklar 16-17 derecelere kadar çıkacak. Ama Cumartesi gününden itibaren bu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Hafta sonu İstanbul'da 8-9 derecelere düşen bir sıcaklık olacak. Ve kuvvetli yağmur var."

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul Orhan Şen sıcaklık
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