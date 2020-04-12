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İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarından itibaren toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacak. Söz konusu kararı İstanbul Valiliği duyurdu.

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

31 ilde cuma günü 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da son eriyor. Yasağın kalkmasıyla işlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yeniden yollara çıkacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valiliği ise salgının önüne geçmek için yeni kararlar aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ KARAR

İstanbul Valiliği, "Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları"nı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MASKE KULLANMAYANLARA CEZA!

Valilikten yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu karar 13 Nisan Pazartesi (yarın) 05.00'da uygulanmaya başlanacak.

ıstanbul valılığı

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