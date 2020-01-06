İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.

TEM'DE TRAFİĞİ KİTLEYEN KAZA

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

DENİZDE SEFERLER İPTAL

Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde Şehir Hatları, İDO, BUDO deniz ulaşımı seferlerinde iptaller yaşandı.

İDO'dan yapılan açıklamada, ''16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak'' ifadesi yer alırken BUDO'dan yapılan açıklamada da, ''18.00 Bursa-İstanbul, 20.30 İstanbul-Bursa sefeleri iptal edilmiştir'' denildi.

METREKAREYE 36 KİLOGRAM YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava sebebiyle ilçelere metrekareye 10 ile 75 kilogram arasında yağış düştü. Yağışın başladığı dün akşam saatlerinden bugün 12.00 itibarıyla Beykoz metrekareye 74,7 kilogram, Eyüpsultan 74,4 kilogram, Şişli 68 kilogram, Tuzla 68 kilogram ile en fazla yağış alan bölgeler oldu. İl genelinde ise ortalama 36,3 kilogram yağış kaydedildi.



