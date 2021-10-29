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İstanbullular dikkat! Vatan Caddesi ve birçok yol trafiğe kapatıldı

29.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

İstanbullular dikkat! Vatan Caddesi ve birçok yol trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergâhı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirildi.

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle:

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul
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