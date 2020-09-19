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İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, yarın 15. kez gerçekleştirilecek. Koşu nedeniyle Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

İstanbullular dikkat! Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bazı yollar kapatılacak

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometre parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde yarışacak. Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.

Saat 08.45'de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olarak belirlendi.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yer almak isteyenler iki seçenekten birinde mücadele verecek. Tarihi Yarımada parkurunda sınırlı sayıdaki 21 kilometre koşusunun yanı sıra sporcular, Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda kendi parkurunu seçip, dilediği yerden tek başına koşma imkanına sahip olacak.

Koşunun tamamlanmasının ardından katılımcılar uygulama üzerinden "Spor İstanbul'la Paylaş" butonuna tıklayarak verilerini Spor İstanbul datasına gönderebilecek. Kazananı ya da kaybedeni olmayan sanal yarı maratonu tamamlayan herkese sürpriz hediyeler verilecek.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Maraton için Tarihi Yarımada’da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

Yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Koşucular saat 15.00'e kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak da faydalanabilecek.

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