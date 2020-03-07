HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu. Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü), Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".

Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyorBakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kapalı Yollar

En Çok Okunan Haberler

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Marmara için korkutan deprem uyarısı: Ölen kurtulacak

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan birlikte ilk fotoğraf

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

Survivor'da ilginç anlar: Öp bir kere!

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

ABD ordusu: Koronavirüs aşısı farelerde denenmeye başlandı

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Valilik duyurdu! İdlib'den kahreden haber

Saman balyalarının arasından çıktı

Saman balyalarının arasından çıktı

Diğer Haberler
İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur’dan şehit cenazesinde tepki çeken görüntüye yanıt!

Bu görüntü tepki çekmişti! Eleştirilere yanıt verdi

Son dakika! Bakan Akar: Rusya ile ortak devriyeler 15 Mart'ta başlıyor

Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den korona virüsü açıklaması

THY'den koronavirüs açıklaması

İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Gençlik hastalığına yakalanan Fındık, hayata tutundu

Fındık'tan güzel haberler geldi

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kazada araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.