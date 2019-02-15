İstanbullular geçen yıl en çok domates ve patates tüketti

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'da geçen yıl en çok tüketilen sebze domates ve patates olurken meyvelerde karpuz, mandalina ilk sırayı aldı.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'un yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2017 yılında toplam 3 milyon 5 bin 364 ton ürün getirilirken bu rakam geçen yıl 2 milyon 816 bin 408 ton oldu.

Sebze meyve hallerine 2017 yılında, 1 milyon 193 bin 689 ton meyve girişi olurken, 2018 yılında ise bu rakam 26 bin 687 ton artışla 1 milyon 220 bin 376 tona ulaştı.

Yine 2017 yılında 1 milyon 811 bin 675 ton sebze girişinin yapıldığı hallerde bu rakam, 2018 yılında 1 milyon 596 bin 32 ton olarak gerçekleşti.

- En çok getirilen meyve karpuz

Verilere göre, 2017 yılında hallere tonaj bazında en çok getirilen meyveler, sırasıyla karpuz, elma, mandalina, portakal ve muz oldu.

Bu sıralama geçen yıl karpuz, mandalina, portakal, elma, muz şeklinde değişti.