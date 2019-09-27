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İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 01:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından birçok ilçede vatandaşlar parklarda toplandı.

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından birçok ilçede vatandaşlar parklarda toplandı. Evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar Taksim Meydanı Gezi Parkında toplanarak geceyi burada geçiriyor.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki ve akabinde oluşan artçı depremlerin ardından evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar parklara akın etti. Depreme ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar kendilerine en yakın park alanlarına giderek beklemeye başladı. İstanbul’un önemli noktalarından bir olan Taksim Gezi Parkında da vatandaşlar toplandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parklarda kalacaklarını söyleyen vatandaşlar, depremden korktuklarını ifade etti.

Ailesiyle birlikte Gezi Parkına gelen Sinan Işık ise sabah namazına kadar burada olacaklarını ifade ederek, “Bizde bugün bu gece sabah namazına kadar buradayız. Hani gönül ister ki böyle sarsıntılar olmasın. Ama işte her şey Allah’tan yapacak bir şey yok. Bizde tedbirimizi almak zorundayız vatandaş olarak. 4.3 olan sallantıyı hissetmedik. 5.8 olan sarsıntıyı hissettik” şeklinde konuştu.
Gezi Parkına gelen ailelerin çocuklarının da yere sermiş oldukları battaniyeler üzerinde uyudukları görüldü.

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