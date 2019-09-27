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İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 03:37 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki ve devamında meydana gelen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, kent genelindeki parklara toplandı.

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbul’da meydana gelen 5,8 şiddetindeki ve devamında meydana gelen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, kent genelindeki parklara toplandı. Parklara gelen vatandaşlar, burada aileleri ile birlikte geceyi parkta geçirmeyi düşünüyor.
İstanbul’da meydana gelen 5,8 ve akabinde oluşan artçı depremlerin ardından vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Evlerine girmeye tereddüt eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar parklarda kalacaklarını söyledi.
Çocukları ve ailesi ile birlikte Yenibosna’daki bir parka gelen Azer Can isimli bir vatandaş, “Gündüz ki sarsıntıda biz evdeydik. Çoluk, çocuk tedirgin oldu ama geçti. Yani bu artçı sarsıntılar. Allah’tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık geldik. Sabaha kadar buradayız. İşe gidecek olan da var olmayan da var. Bekliyoruz bu şekilde” dedi.
“İlk defa böyle bir depremle karşı karşıya geldik”
Hayatında ilk defa bir deprem yaşayana Bayram Çayır ise 5.8’lik sallantıdan çok korktuğunu belirterek, “Öğlen sıralarında oturuyorduk evimizde, sarsıntı oldu gayet çok korktuk. İlk defa böyle bir depremle karşı karşıya geldik. Bu gece sıralarında da bir sarsıntı beklenildiği için bizde kendimizi parka atmak zorunda kaldık her ihtimale karşı. Bu gece parkta yatmaya kara verdik yani. Maddi bir hasar oluşmadı aslında ilk defa böyle bir depremle karşılaştığımız için ondan dolayı bir korkudan dolayı parkta yatmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

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İstanbullular geceyi parklarda geçiriyorİstanbullular geceyi parklarda geçiriyor
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