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İstanbullular güne sisle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 08:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da vatandaşlar, güne sisle uyandı.

İstanbul’da vatandaşlar, güne sisle uyandı. Özellikle E-5 karayolunda etkili olan sis görüş mesafesini kısıtlarken, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesini kısıtlayan sis nedeniyle araç sürücüleri daha dikkatli ilerlemeye çalıştı. Sis, özellikle E-5 karayolu ve çevresinde etkili oldu.

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