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-İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.  Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sabah saatlerinin ilk ışıklarıyla oluşan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sis arasında kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.
Tarihi dokularda ise sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü dökümü:
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-D100'den görüntü
-Trafikten görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Çamlıca kulesinden görüntü
-İstanbul boğazından görüntü
-Diğer detaylar

01.11.2018 - 07.50 Haber Kodu : 181101005

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İstanbullular güne sisle uyandı (2)İstanbullular güne sisle uyandı (2)
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