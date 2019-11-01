HABER

İstanbullular güne yağmur ile uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 07:57 | Son Güncelleme

İstanbul’a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi.

İstanbul’a yapılan fırtına ve yağmur uyarılarının dün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yağmur aralıkla kendini gösterdi. Bu sabah saatlerinde de etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yanlarına şemsiyelerini alarak çıktılar.
Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul’da etkili olması beklenen fırtına ve yağmur dünden bu yana etkisini aralıklarla sürdürmeye devam ediyor. Dün Sarıyer’de sel şeklinde olan yağmurla ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor.
Bu sabah saatlerinde de etkili olan yağmurlu hava etkisini şehrin genelinde göstermeye başladı. Uyarılara dikkat eden vatandaşlarda yanlarında şemsiyelerini eksik etmedi. Bu nedenle trafikte de sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.
Yağmurun gün içinde şehir genelinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
TEM’de trafiği kilitleyen kazaTEM’de trafiği kilitleyen kaza
Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattıBursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren kişi: 'Sonsuz yaşam' için yaptım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM’de trafiği kilitleyen kaza

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Bursa’da feci kaza! Devrilen çekici İzmir yolunu kapattı

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

BUDO ve İDO'da hangi seferler iptal edildi?

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri!

Suriye'de Anayasa çalışmalarına 6 ülkeden destek

Suriye'de Anayasa çalışmalarına 6 ülkeden destek

İstanbul'da korkutan yangın! Kafesteki kuşlar telef oldu!

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.