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İstanbullular güne yağmurla uyandı

25.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle yollarda ve toplu taşımalarda hareketlilik yaşandı.

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamanın sona ermesiyle yollarda ve toplu taşımalarda hareketlilik yaşandı. Duraklarda bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. İstanbul’da vatandaşlar güne yağmurla uyanırken, Yenibosna E-5 karayolunda yoğunluk yaşandı. Araçların yollarda yerlerini almasıyla E-5 Cevizlibağ istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitleri kullanırken, yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullandığı görüldü. İşe gitmek için toplu taşıma duraklarında bekleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

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