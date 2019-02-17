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İstanbullular güneşli havanın keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Yağışlı ve soğuk havanın İstanbul'da hafta sonu etkisini kaybetmesiyle İstanbullular pazar gününü sahilde geçirdi - İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti

İSTANBUL- ( AA) -Soğuk geçen bir haftanın ardından İstanbullular güneşli bir pazar gününe uyandı.

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar Üsküdar sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Arkadaşları,çocukları ve eşleriyle Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek bu anlarını ölümsüzleştirdi.

Sahilde balık tutan Enver Atalay "Hava çok güzel hafta içi çalıştığımız için pazar gününü değerlendirmek istedik ve eşimle sahile geldik Şu an balık tutamadık ama nasibimizi arıyoruz. Eve akşam taze balık götürmek istiyoruz." dedi

Arkadaşı ile sahile gelen Bahar Baybaş ise "Hava bugün sıcak, hafta içi hava çok soğuktu. Bugün güneş var daha sıcak biz de arkadaşımla pazar günümüzü değerlendirmek istedik, sahile geldik yürüyüş yapıp, sohbet edeceğiz. Daha sonra Kız Kulesi'ne karşı güzel bir çay içmeyi düşünüyoruz. '' dedi.

Hüseyin Ceylan ise "Annem ve kız kardeşimle sahile geldik. Deniz kenarında yürüyüş yapmak için hava bugün çok güzel, yürüyüş sonrası sahilde balık yemeyi planlıyoruz.'' dedi.

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise vapur gezisi yaparak günü değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güneşli hava istanbul sahil Üsküdar

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