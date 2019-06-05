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İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

İstanbullular, güneşli havanın keyfini çıkardı

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı'nda güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, sahillerde ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehir dışına çıkarken kentte kalan vatandaşlar ise piknik yapıp, denize girerek zamanlarını değerlendirdi.

Üsküdar'da bazı vatandaşlar sahilde gezmeyi tercih ederken sıcak havadan bunalanlar da denize girdi.

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar Kız Kulesi'ne karşı fotoğraf çektirdi. Bazıları tekne turlarına katılırken kimi aileler de çocuklarıyla parklardaki oyun alanlarında eğlendi.

Piknik yapmak isteyen birçok kişinin adresi de Emirgan Korusu oldu. Küçükçekmece Menekşe'deki halk plajını dolduran vatandaşlar da denize girerek serinledi.

Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih bölgelerinde de vatandaşlar sahilde mangal yakarak piknik yaptı.

Avrupa Yakası'nda serinlemek için Silivri'yi tercih eden vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de vatandaşları sık sık uyardı.

- "İstanbul'un tadını ailece çıkarmak istedik"

Ailesiyle piknik yapan Döndü Buluter, "Bayram sefasını İstanbul’da geçirmek istedik. Çünkü İstanbul'u daha çok seviyoruz. Burada piknik de yapabiliyoruz, denize de girebiliyoruz." dedi.

Tatil nedeniyle trafiğin rahatladığını belirten Şevket Babat ise "Bunu fırsat bilip İstanbul'un tadını ailece çıkarmak istedik. Bu nedenle çocuklarla birlikte denize geldik." diye konuştu.

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İstanbul 'da sahillerde bayram yoğunluğu

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