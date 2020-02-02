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İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:52 | Son Güncelleme

İstanbullular şubat ayında yaşanan bahar havasının fırsat bilerek sahil kenarlarına akın edip, güneşli havanın tadını çıkarttı.İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

İstanbullular şubat ayında yaşanan bahar havasının fırsat bilerek sahil kenarlarına akın edip, güneşli havanın tadını çıkarttı.
İstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Pazar gününü ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar Zeytinburnu sahilinde yoğunluk oluşturdu. Arkadaşları, çocukları ve eşleriyle Zeytinburnu sahilinde yürüyüş yapan, piknik yapan ve oyunlar oynayan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirerek güzel havanın tadını çıkardı.

"Çoluk çocuk evde sıkıldık bir hava alsınlar dedik"
Güneşli havayı fırsat bularak evde kendini dışarı attıklarını söyleyen Turgut Gökçe, "Yaz havası geldi onun için çocukları alarak dışarı çıktık. Çoluk çocuk evde sıkıldık bir hava alsınlar dedik" dedi.

"Bugün hava çok güzel"
Ailesiyle sahile gelip oyunlar oynayan Muhammet Gökçe de, "Bugün hava çok güzel, ailemle birlikte sahile gelip yakar top, voleybol oynadık" diye konuştu.
Murat Bilgin ise, "Güneşli hava, çoluk çocuk çıktık temiz hava. Çocuklar evde sıkılmasın diye çocukları aldık çıktık" ifadesini kullandı.

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