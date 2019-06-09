İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU(Caddebostan)

İstanbullu hafta sonu sahilleri doldurdu

Gökhan ÇELİK-Ali AKSOYER-Güven USTA-Cemal YURTTAŞ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBULLULAR 9 günlük tatilin son gününü sahillerde geçirdi. Özellikle Kadıköy Caddebostan ve Zeytinburnu sahillerinde yoğunluğa neden olan vatandaşlar, aile ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Kadıköy Caddebostan sahili akşam saatlerinde havanın serinlemesi ile birlikte adeta vatandaşların akınına uğradı. Sahildeki yoğunluk akşam 18.00'den itibaren daha da arttı. Sahildeki insan kalabalığı havadan da görüntülendi. Seyyar sandalye ve piknik örtüleri ile birlikte sahile gelen vatandaşların birçoğu yer bulmakta zorlandı. Sahilde bazı vatandaşlar aile ve arkadaşları ile birlikte piknik yaparken, bazı vatandaşlar da sahil yolunda bisiklet ve paten sürdü. Kimi vatandaşlar da çocukları ile vakit geçirerek kitap okumayı tercih etti.

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Caddebostan sahilindeki kalabalıktan bazı vatandaşlar memnun olduğunu ifade etti. Özellikle hafta sonu işlerin arttığını belirten seyyar satıcı da yoğunluktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE DE PİKNİK YAPTILAR

Zeytinburnu sahilinde de piknik yapanlar oldu. Bazı vatandaşlar mangallarını yakıp piknik yaparken, bazıları ise serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların, gider akıntısının olduğu yerde denize girdikleri ve balık tuttukları görüldü.

