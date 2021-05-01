İstanbullular Hangi Aşıyı Tercih Ediyor?

Türkiye’de Corona virüsü salgını etkisini sürdürürken insanların büyük bölümü umutlarını aşılara bağladı.
Bugüne kadar Türkiye’de Çin’in ürettiği Sinovac aşısının yanı sıra Almanya'da Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech'in Amerikan Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşı uygulanıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 22 milyonu aşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, aşı tedarikinin önümüzdeki 2 ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğunun yaşanacağını bildirdi. Sağlık Bakanı ayrıca 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının alınması konusunda anlaşmanın imzalandığını, ilk sevkiyatın da mayıs ayı içinde olacağını kamuoyuyla paylaştı.
Peki İstanbul'da halk aşılarla ilgili ne düşünüyor? Hangi aşıya daha çok güveniyor? VOA Türkçe, İstanbullulara konu hakkındaki düşüncelerini sordu.
“Bilim insanlarının onayladığı her aşıyı olurum”
Aşı konusunda tam bir seçim yapmayan Hasan Alaçayır, uygulanan aşıların uzmanları tarafından geliştirilmesi gerektiğini savundu. Alaçayır, “Bilim insanlarının tasdik ettiği her aşıya güvenirim, bu kadar basit. Herkesin de olmasını isterim. Aşı olsun da hangisi olursa olsun” şeklinde konuştu.
“Sinovac oldum, Biontech’i tercih ederdim”
Emekli öğretmen Halit Karabıçak, Çin yapımı Sinovac aşısı olanlardan. Karabıçak, “Almanya’da üretilen BioNTech’i tercih ederdim ama bizim öyle bir şansımız olmadı. Türkiye’de üretilen aşıyla ilgili keşke daha önce adımlar atılmış olsaydı da Türkiye bu hale gelmeseydi. Çok perişan bir durumdayız” dedi.
Özel bir dershanede öğretmenlik yapan, Erdoğan Karahacıoğlu da Alman aşısını tercih edenlerden. Karahacıoğlu, “BioNTech’i daha güvenilir bulduğum için Alman aşısı olmak isterim. Ayrıca testlerden geçerlilik sonuçlarının daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
“Hangi aşı varsa olurum”
Gazeteci Dilek Zehir, şu anda tek kurtuluşun aşı olmak olduğunu belirterek, “Hangisi varsa olurum. Ben yurtdışına giderken bir avantajı olacağını düşünerek Biontech olabilirdim ama bir sorun yoksa Sputnik V’de yaptırabilirim. Eğer ikisi de yoksa Sinovac olurum. Sıram geldiği zaman hangisini bulursam olacağım” dedi.
“Sputnik V aşısıyla ilgili açıklayıcı bilgi olmadığı için sıcak bakmıyorum”
Özel bir firmada çalışan Filiz Ceyhun, “Sputnik V aşısının güvenilirliği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığı için çok sıcak bakmıyorum. O yüzden daha güvenilir olduğu söylendiği için BioNTech’i düşünüyorum” diye konuştu.
“İnaktif aşılara daha çok güveniyorum”
Üniversite öğrencisi Umut Yıldırım, inaktif yöntemle üretildiği için Sinovac’ı tercih ettiğini şu sözlerle anlattı: “Ölü hücreden üretilen aşı olan Sinovac’ın daha güvenli olduğu söyleniyor. Canlı hücreden üretilen aşıların ise vücutta karışıklık yaratabileceğini düşünüyorum.”
“Gelişmiş ülkeler Alman aşısını tercih ediyor”
İletişim uzmanı Volkan Şimşek, “Alman aşısını tercih ederim. Çünkü güvenilir buluyorum. Okuduğum kaynaklarda Çin aşısının daha az koruyucu olduğunu, Alman aşısının ise daha koruyucu olduğunu gördüm. Ayrıca gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hep Alman aşısını tercih ediyorlar. Rus aşısı ile ilgili çok fazla araştırma yapmadım o yüzden bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.
Emekli Vedat Şen, “Aşı olurken tercih hakkımız yoktu, Çin aşısını mecburen yaptırdık. Şu anda Alman aşısının başarılı olduğunu düşünüyorum. İşin başında da Türk bilim insanları var. Eğer şu anda bir seçim yapma şansım olsaydı o aşıyı tercih ederdim” ifadelerini kullandı.
“Türkiye bir an evvel kendi aşısını üretmeli”
Özel sektörde çalışan Neşe Altıparmak, “Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü kapatıp dışarıdan aşı satın alıyoruz. Türkiye bir an evvel kendi aşısını üretmeli. Ancak hala bir sonuç yok” dedi.
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