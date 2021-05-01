İstanbullular Hangi Aşıyı Tercih Ediyor?

Türkiye’de Corona virüsü salgını etkisini sürdürürken insanların büyük bölümü umutlarını aşılara bağladı. Bugüne kadar Türkiye’de Çin’in ürettiği Sinovac aşısının yanı sıra Almanya'da Uğur Şahin'in başında olduğu BioNTech'in Amerikan Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 22 milyonu aşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, aşı tedarikinin önümüzdeki 2 ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğunun yaşanacağını bildirdi. Sağlık Bakanı ayrıca 6 ay içerisinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının alınması konusunda anlaşmanın imzalandığını, ilk sevkiyatın da mayıs ayı içinde olacağını kamuoyuyla paylaştı. Peki İstanbul'da halk aşılarla ilgili ne düşünüyor? Hangi aşıya daha çok güveniyor? VOA Türkçe, İstanbullulara konu hakkındaki düşüncelerini sordu. “Bilim insanlarının onayladığı her aşıyı olurum” Aşı konusunda tam bir seçim yapmayan Hasan Alaçayır, uygulanan aşıların uzmanları tarafından geliştirilmesi gerektiğini savundu. Alaçayır, “Bilim insanlarının tasdik ettiği her aşıya güvenirim, bu kadar basit. Herkesin de olmasını isterim. Aşı olsun da hangisi olursa olsun” şeklinde konuştu.

“Sinovac oldum, Biontech’i tercih ederdim” Emekli öğretmen Halit Karabıçak, Çin yapımı Sinovac aşısı olanlardan. Karabıçak, “Almanya’da üretilen BioNTech’i tercih ederdim ama bizim öyle bir şansımız olmadı. Türkiye’de üretilen aşıyla ilgili keşke daha önce adımlar atılmış olsaydı da Türkiye bu hale gelmeseydi. Çok perişan bir durumdayız” dedi. Özel bir dershanede öğretmenlik yapan, Erdoğan Karahacıoğlu da Alman aşısını tercih edenlerden. Karahacıoğlu, “BioNTech’i daha güvenilir bulduğum için Alman aşısı olmak isterim. Ayrıca testlerden geçerlilik sonuçlarının daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. “Hangi aşı varsa olurum” Gazeteci Dilek Zehir, şu anda tek kurtuluşun aşı olmak olduğunu belirterek, “Hangisi varsa olurum. Ben yurtdışına giderken bir avantajı olacağını düşünerek Biontech olabilirdim ama bir sorun yoksa Sputnik V’de yaptırabilirim. Eğer ikisi de yoksa Sinovac olurum. Sıram geldiği zaman hangisini bulursam olacağım” dedi. “Sputnik V aşısıyla ilgili açıklayıcı bilgi olmadığı için sıcak bakmıyorum”