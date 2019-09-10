İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenliyor

Akasya yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Sokak Lezzetleri Festivali’ni yeniden düzenlediğini duyurdu. 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, Türk mutfak kültürünün sokak lezzetleri sunulacak.

Yaz tatilinin ardından şehre dönen İstanbullular için Akasya Sokak Lezzetleri yeniden kapılarını açıyor. Yapılan bilgilendirmede; birbirinden lezzetli yemeklerin sunulacağı Akasya Sokak Lezzetleri Festivali, 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Akasya’daki Retro Lunapark’ta düzenlenecek ve Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait lezzetlerin tecrübe edileceği festivalde; keyifli atölye çalışmaları ve müzik performansları da iki gün boyunca herkesin katılımına açık olacak.

Festivalde Dünya Basketbol Şampiyonası finali izlenecek

Sokak Lezzetleri Festivali’nin ikinci gününde Çin’den dünyaya yayılacak olan basketbol heyecanı da duyulacak. Dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak basketbol takımları kıyasıya mücadele ederken, final maçını izlenmesi için platform kurulacak.

