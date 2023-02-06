İstanbullular Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremde yaralananlar için kan vermeye koştu

Kahramanmaraş merkezli sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyleyerek "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR KIZILAY ÇAPA KAN MERKEZİNE KOŞTU

Kerem Kınık'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Fatih Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne koştu. Yüzlerce kişi kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Kan vermeye gelen vatandaşlardan Abdullah Alpay, "Öncelikle Allah'tan tüm depremzedelere yardımcı olmasını diliyorum. Elimizden dua etmek geliyor. Maddi yardımımızı da yaptık. Başka ne yapabileceğimizi düşünüp kan vermeye geldik. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Elimizden bunlardan başka bir şey gelmiyor. Şu anda da kan merkezi dolu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu" dedi.

"ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN"

Kızılay'a gelerek kan veren Ergün Usta ise, "Sabah kalktığımızda depremi duyduk. Yaralılar için kan vermeye koştuk. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının da başı sağ olsun. Allah yardımcı olsun bu havada çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

AVCILAR'DA DA KAN VERMEYE KOŞTULAR

Alışverişlerini bırakanların yanı sıra Almanya'dan yakınlarını görmek için Avcılar'a gelip felaketi duyan anne ve kızı da sıraya girerek kan bağışında bulundu. Avcılar Kızılay Şube Başkanı Özdemir Paşaoğlu karşılaştıkları büyük ilgi nedeniyle bölgedeki Avcılar Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı'na ait davet salonunun kan bağış yeri olarak düzenleneceği açıkladı. (DHA)

