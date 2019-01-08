HABER

İstanbullular kar yağışının keyfini çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 04:12 | Son Güncelleme

Kentin hafif kar yağışı görülen bölgelerindeki bazı semtlerde yaşayan vatandaşlar kar topu oynayıp İstanbul Boğazı'na karşı fotoğraf çektirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Boğaz'a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz'da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz'a karşı fotoğraf da çektirdi.

Arkadaşlarıyla Rumeli Hisarı'nda gezintiye çıkan Bilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Karın yağmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Yıldırım, "İstanbul'un en güzel yeri diyebileceğimiz Hisar'da kar topuyla eğleniyoruz. Gecenin bu vakti dahi olsa fırsattan istifade ettik. İnşallah böyle yağmaya devam eder; bir İstanbullu olarak en büyük temennimiz bu." dedi.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
İZBAN'daki grev kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendiİZBAN'daki grev kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendi
Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama!Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul kar topu kar yağışı rumeli hisarı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

İşte eğitime kar engeli olan iller

İşte eğitime kar engeli olan iller

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te sıcak dakikalar! Araçtan iner inmez çatışmaya başladılar!

Araçtan iner inmez çatışmaya başladılar!

İZBAN'daki grev kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN'daki grev kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama!

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kar fotoğrafı çekeyim derken canından oluyordu!

Kar fotoğrafı çekeyim derken canından oluyordu!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.