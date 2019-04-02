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İstanbullular Miraç Kandili'nde camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 23:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu.

İstanbullular Miraç Kandili'nde camilere akın etti

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu. Mimar Sinan'ın eserlerinden olan tarihi mabette toplanan yüzlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in Mirac'a yükseldiği günü coşkuyla idrak etti.
Hz. Muhammed'in Mirac'a çıktığı gün olan Mirac Kandili'nde İstanbullular camilere akın etti. Kandil programı gerçekleştirilen camilerden biri de Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii olurken, yüzlerce Müslüman Miraç Kandili'ni Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden olan tarihi mabette coşkuyla idrak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu Çamlıca Camii de doldu taştı. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Yatsı namazının ardından dualar edildi.
(FOTOĞRAF)

İstanbullular Miraç Kandili'nde camilere akın ettiİstanbullular Miraç Kandili'nde camilere akın etti

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