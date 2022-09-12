İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?

İstanbul'daki vatandaşlar 13 Eylül Salı günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısından çıkacak sonucu merak ediyor. Çünkü söz konusu toplantıda su tarifelerine yapılacak olası bir zam kararı ele alınacak.

GÖZLER 14.00'E ÇEVRİLDİ

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu 13 Eylül Salı günü saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak. İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

GÖKSU'DAN ZAM İDDİASI

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

İşte Göksu'nun paylaşımı;





