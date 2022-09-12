İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?

İstanbul'daki vatandaşlar 13 Eylül Salı günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısından çıkacak sonucu merak ediyor. Çünkü söz konusu toplantıda su tarifelerine yapılacak olası bir zam kararı ele alınacak.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.
İşte Göksu'nun paylaşımı;
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