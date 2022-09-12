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İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?

12.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısının ilk oturumu gerçekleşti. Şimdi gözler 13 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü toplantıya çevrildi. Saat 14.00'te gerçekleşecek toplantıda İSKİ'nin teklifi ele alınacak ve zam konusu görüşülecek...

İstanbullular o saate kilitlendi! Su fiyatlarına zam mı geliyor?

İstanbul'daki vatandaşlar 13 Eylül Salı günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısından çıkacak sonucu merak ediyor. Çünkü söz konusu toplantıda su tarifelerine yapılacak olası bir zam kararı ele alınacak.

GÖZLER 14.00'E ÇEVRİLDİ

  1. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu 13 Eylül Salı günü saat 14.00'te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak. İBB, İSKİ Genel Kurulu'na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ'nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

GÖKSU'DAN ZAM İDDİASI

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da suya zam yapmak için yine meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor. Nokta" paylaşımında bulunmuştu.

İşte Göksu'nun paylaşımı;

gök

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Mehmet Tevfik Göksu su fiyatı
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