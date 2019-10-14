İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

VOA T\u00fcrk\u00e7e, T\u00fcrkiye\u2019nin Suriye\u2019ye ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 operasyonla birlikte \u00f6zellikle Amerika Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n ekonomik yapt\u0131r\u0131m s\u00f6ylemlerinin T\u00fcrk ekonomisini nas\u0131l etkileyece\u011fini vatanda\u015flara sordu.PARTNER Bunu sak\u0131n yapmay\u0131n! Makyajla uyursan\u0131z...Suru\u00e7 ve Kobani\u2019de Sessizlik HakimT\u00fcrkiye\u2019ye Olas\u0131 Yapt\u0131r\u0131mlara Demokratlardan Destek
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