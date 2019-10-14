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İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

14.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

VOA Türkçe, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump’ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu

İstanbullular Olası ABD Yaptırımları Hakkında Ne Düşünüyor?

VOA Türkçe, Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı operasyonla birlikte özellikle Amerika Başkanı Donald Trump’ın ekonomik yaptırım söylemlerinin Türk ekonomisini nasıl etkileyeceğini vatandaşlara sordu.

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