İstanbullular organ nakli bekleyen hastalar için koşacak

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu'nun organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği kapsamında yüzlerce İstanbullu, Türkiye genelinde 26 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta için koşacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka açık olarak bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan etkinlik, 20 Ekim'de Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek. Medicana Sağlık Grubu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız-Run For Life" koşusuyla, organ nakil ihtiyacı olan hastalara umut olmayı hedefliyor. Organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarış kapsamında, gönüllüler organ bağışı da yapılabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için amatör ruh ve gönüllülük esasıyla, sporu da işin içine katara bir organizasyon düzenlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk olarak İstanbul Valiliği ve Kadıköy Belediyesi ile görüştük ve desteklerini rica ettik. Ne mutlu ki bize olumlu bir dönüş alabildik ve 5 yıl önce, bahsettiğim amatör ruhla ve inançla 'Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız' etkinliğini düzenlemeye başladık. Bugüne kadar organize ettiğimiz tüm koşularda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü desteğini esirgemedi. Organ bağışı farkındalığını oluşturabilmemiz için bu destekler çok önemliydi." - "Katılımcılar 5 kilometrelik parkurda koşacak" Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek. Etkinliğin medya sponsoru Numberone Medya Grubu. Ayrıca koşunun Co-Sponsorları MBA okulları, Fenerbahçe Üniversitesi, Kent Fm, Carnaval Turco Ritm Grubu, Pembe Pist, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, Dardanel, Sanica, Sofra Grup Compass Group, TNC İletişim Danışmanlığı, İstanbul Organ Nakli Derneği de etkinlikte yerlerini alacak.