İstanbullular sahillere akın etti

Müge YARIMBATMAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen İstanbullular, parklara ve sahillere akın etti. Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, güneşli havayı görünce mutlu olduklarını ve çocuklarıyla beraber dışarı çıktıklarını söyledi.

“BU AYLARDA BÖYLE HAVALAR ZOR BULUNUYOR"

Şubat ayında olmamıza rağmen havanın 14 derece ve güneşli olmasıyla İstanbullular, sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş sahiline gelen Onur Güler, “Hava çok güzel, bu aylarda böyle havalar zor bulunuyor. Biz de hemen çoluk çocuk dışarı çıktık. Yine de ne olur ne olmaz diye berimizi, önlemimizi alıyoruz. Bu havalar bizim için sürpriz oluyor. Bulduğumuz anda değerlendiriyoruz. Hemen çoluk çocuk dışarı çıkalım diyoruz" dedi.

“GÜNEŞ OLUNCA HAYAT ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkan Necmiye Dağbacaran ise, “Enerji doluyoruz, denize bakıyoruz. İnsanlar cıvıl cıvıl, çocuklar cıvıl cıvıl. Güneş olunca hayat çok güzel oluyor. Karanlık havadan hiç hoşlanmıyoruz. Evin içinde kapalı kapalı ne yapacağız? Dışarı çıkınca geziyoruz, güneşten faydalanmaya çalışıyoruz, D vitaminimizi alıyoruz" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Engin Deniz ise, "Havanın güzel olması enerji dolduruyor içimizi. Gerçekten de çok hoşumuza gitti. Hakikaten ısındık. İnsanda bir mutluluk oluyor" dedi.