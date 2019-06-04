HABER

İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkması ile Şile plajları da boş kaldı.

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkması ile Şile plajları da boş kaldı. Daha önce iğne atılsa yere düşülmeyen plajlardaki sakinlik havadan görüntülendi.
Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren çoğu vatandaş bu sene Şile’yi tercih etmedi. Şile plajlarının geçen yıllara göre bayramın ilk gününde boş olması dikkat çekti. Çok az kişinin denize girdiği plajlar havadan da görüntülendi. Şile’de denize giren vatandaşların güvenliği için cankurtaranlar hazır bekletildi. Plajda aynı zamanda bir jetski ile bir bot boğulma olaylarına karşı hazır bekletildi.
Bayram tatilini Şile’de geçiren Nurdan Sezer, "Güzel, huzurluyuz, mutluyuz. Çocuklarımız ile birlikte İstanbul’dan geldik. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.
Cemal Han ise, "İyi bir gün geçiriyoruz. 9 gün tatil herkes için güzel oldu. Herkes için huzurlu, mutlu bir bayram geçer. Herkesin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 azaldı"Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yüzde 13 azaldı"
Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın ettiRusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.