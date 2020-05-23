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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına trafikte yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 01:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatili boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, trafikte yakalandı. Gece yarısından itibaren özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik olduğu görüldü.

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasına trafikte yakalandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece yarısından itibaren başlayan yasağa birçok İstanbullu trafik sebebiyle dışarıda yakalandı.

D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde 24.00'den sonra trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kısıtlamanın başlamasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yolların boşaldığı görüldü. Evine giden bir taksici, "Yasak başladı. Eve gidiyorum. İyi bayramlar" diye konuştu.

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(DHA)

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