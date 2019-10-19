HABER

İstanbullular, stratejik plan oluşturmaya dahil oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında her kesimden İstanbullunun fikrinin alınabilmesi için web anketi uygulamasını hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 İstanbul Stratejik Planı'nın hazırlanmasında her kesimden İstanbullunun fikrinin alınabilmesi için web anketi uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İstanbul Senin, Geleceğine Birlikte Karar Verelim" sloganıyla yola çıkılırken iletişim noktaları ve meydanlarda 300 kişilik ekiple yüz yüze anket çalışmaları yapılıyor. Yüz yüze anket çalışmasına katılamayan İstanbullular fikirlerini, Stratejik Plan anketinin yer aldığı "istanbulsenin" (http://istanbulsenin.org/) adresinden paylaşabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 80 bin belediye çalışanından da Stratejik Plan'a destek olmalarını istedi.

Bu kapsamda 5 Ekim'de düzenlenen tanıtımda 3 bine yakın İstanbulludan anket yoluyla görüş ve fikirler alındı. Meclis Çalıştayı'nda İstanbul'un sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü. 150 gencin katıldığı Gençlik Çalıştayı, İstanbul vizyonu temalı Konsolosluklar Buluşması ve son olarak 961 muhtarı bir araya getiren Muhtarlar Çalıştayı'nda paydaşlardan görüşler alındı.

Ay sonuna kadar sürecek çalışmalar çerçevesinde 200 kadının davet edileceği Kadınlar Çalıştayı, İlçe Belediye Kaymakamlık ve Kent Konseyi Temsilcileri Çalıştayı ile 400 civarında kurum ve sivil toplum kuruluşlarının davet edileceği Tematik Paydaş Çalıştayı hayata geçirilecek.

İstanbul Stratejik Planı'ndaki temalar şöyle:

"Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim,
Yaşayan İstanbul, Eşsiz Miras."

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Bu sandık sadece Kahramanmaraş'ta üretiliyorBu sandık sadece Kahramanmaraş'ta üretiliyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 47’nci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi stratejik plan

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.