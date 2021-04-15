İstanbullular Tam Kapanma İstiyor

Corona virüsü vaka sayılarındaki artışın hızla devam ettiği Türkiye’de, virüse karşı alınan önlemler daha da sıkılaştırılarak Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidildi. Peki halk yeni kararlar hakkında ne düşünüyor? Alınan önlemleri yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulluların konu hakkındaki görüşlerini aldı. Çoğunluk, tam kapanma dışında bir seçeneğin bu ortamda işe yaramayacağı görüşünü savunurken, acil olarak aşılamanın tamamlanmasının da önemli olduğunu ifade ediyor.
“1 ay tam kapanma çok güzel olur, aksi halde Eylül ayında da aynı sorunları konuşuruz”
Emekli Zeki Bayır, hükümetin ekonomik nedenlerle tam kapanma kararı alamadığını belirterek, “Bir ay her yeri kapatabilseler çok güzel olacak ama ekonomideki sıkıntılardan dolayı kapatamıyorlar. Bütün dünya kapatıp, kurtuluyor ama biz geçici çözümlerle sorunları halletmeye çalışıyoruz. Bu iş böyle gitmez. Bayramdan sonra her yeri açacaklar, sonra Eylül ayında yine aynı sorunları konuşacağız” diye konuştu.
“Her yaş grubunun acilen aşılanması gerekiyor”
Özel bir firmada yöneticilik yapan Sevtap Duman da kısıtlama kararlarını yeterli görmeyenlerden. Tam kapanma ve her yaş grubunun aşılanmasının çok önemli olduğunu belirten Duman, sözlerine şöyle devam etti:
“Kısıtlamaları kesinlikle yeterli bulmuyorum. Çünkü her şey rutin olarak devam ediyor. Sadece kafeleri kapatarak bu iş olmaz. Virüs mutasyona uğradı. Dolayısıyla yayılma riski çok daha fazla. Her grubu, yaşa bakmaksızın aşılamak gerekiyor. Ekonomiyi düşünüyorsak tam kapanmaya gitmemiz lazım. Hastalık artıp insanlar hastanelerde tedavi olamayacak hale gelirse bu zaten bizim için hem maddi hem de manevi büyük bir kayıp olacak. Bunun daha ötesi yok. Devletin insanları desteklemesi gerekiyor ve 1 ay tam kapanmaya gidilmesi gerekiyor.”
“Dişimizi sıkarsak alınan son kararlar vaka sayısının azalmasını sağlar”
Üniversite öğrencisi Samet Doğan ise tam kapanmanın kişileri olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Doğan, “Tam kapanma olmadan olmaz ama tam kapanma olunca da insanlar evlerde boğuluyor. Biraz daha dişimizi sıkarsak alınan son kararlar vaka sayısının azalmasını sağlar” şeklinde konuştu.
“Ciddi önlemler alarak 20 günde bu problem çözülebilir”
Aşılamanın hızlanması ve 20 günlük tam kapanmayla salgındaki artışın durdurulabileceğini kaydeden emekli Hasan Toprak, “Ekonomi düşünülerek yarı kapanma yapılıyor. Bu pandemi hem insanımıza hem de ekonomimize çok zarar verdi. Böyle gidersek zararlarımız devam edecek. Ciddi önlemler alınırsa ve aşılama da hızlansa bence bu problem çözülebilir” dedi.
“Toplu taşımalarda insanlar iç içe yolculuk yapıyor”
Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Cihan Çelebi, “Türkiye’de şu anda Afrika virüsü var, İngiltere virüsü var. Bu alınan tedbirler bence çok az. Sokağa çıkma saati 19.00’a alındı ama toplu taşımalarda insanlar iç içe gidiyor. Bu hastalığın bulaştığı yerler toplu taşımalar. Oralarda daha çok tedbir alınması gerekiyor. Ayrıca insanlarımızda da suç var. Maskeleri hala düzgün kullanmıyoruz” diye konuştu.