İstanbullular Tam Kapanma İstiyor

Corona virüsü vaka sayılarındaki artışın hızla devam ettiği Türkiye’de, virüse karşı alınan önlemler daha da sıkılaştırılarak Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidildi. Peki halk yeni kararlar hakkında ne düşünüyor? Alınan önlemleri yeterli görüyor mu? VOA Türkçe, İstanbulluların konu hakkındaki görüşlerini aldı. Çoğunluk, tam kapanma dışında bir seçeneğin bu ortamda işe yaramayacağı görüşünü savunurken, acil olarak aşılamanın tamamlanmasının da önemli olduğunu ifade ediyor.

“1 ay tam kapanma çok güzel olur, aksi halde Eylül ayında da aynı sorunları konuşuruz”

Emekli Zeki Bayır, hükümetin ekonomik nedenlerle tam kapanma kararı alamadığını belirterek, “Bir ay her yeri kapatabilseler çok güzel olacak ama ekonomideki sıkıntılardan dolayı kapatamıyorlar. Bütün dünya kapatıp, kurtuluyor ama biz geçici çözümlerle sorunları halletmeye çalışıyoruz. Bu iş böyle gitmez. Bayramdan sonra her yeri açacaklar, sonra Eylül ayında yine aynı sorunları konuşacağız” diye konuştu.

“Her yaş grubunun acilen aşılanması gerekiyor”