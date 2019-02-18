İstanbullular tanzim satışta en çok domates aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

İSTANBULLULAR EN ÇOK DOMATES ALDI!



Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışların ilk haftasında, 2 bin 510 ton sebze satışı gerçekleşti. İstanbullular en çok domates satın aldı. Bir hafta içinde bin 200 ton domates, 673 ton patates, 354 ton soğan, 106 ton ıspanak, 79 ton çarliston biber, 38 ton salatalık, 32 ton sivri biber ve 28 ton patlıcan vatandaşa satıldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze hallerinde ve marketlerde de fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu tanzim satış noktalarında ise domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4,5, ıspanak 4,5, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satılıyor. (AA)

