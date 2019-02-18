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İstanbullular tanzim satışta en çok domates aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 34 ilçede 50 yerde bir hafta önce hizmet vermeye başlayan tanzim satış noktalarında, 2 bin 510 ton sebzenin satıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat günü itibarıyla başlatılan "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Sebze" satışları devam ederken, İstanbullular en çok domates aldı.

İstanbullular tanzim satışta en çok domates aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle 50 farklı noktada kurulan tanzim satış noktalarında vatandaşlara 8 çeşit sebze, uygun fiyatta satılıyor.

İSTANBULLULAR EN ÇOK DOMATES ALDI!

Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTUR tarafından yürütülen tanzim satışların ilk haftasında, 2 bin 510 ton sebze satışı gerçekleşti. İstanbullular en çok domates satın aldı. Bir hafta içinde bin 200 ton domates, 673 ton patates, 354 ton soğan, 106 ton ıspanak, 79 ton çarliston biber, 38 ton salatalık, 32 ton sivri biber ve 28 ton patlıcan vatandaşa satıldı.

Tanzim noktalarında sebze satışlarının başlamasıyla sebze hallerinde ve marketlerde de fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü.

Tanzim satışları öncesi ve sonrası hallerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

tanzim tablo

Tanzim satışları öncesi ve sonrası marketlerdeki ortalama fiyatlar şöyle:

tanzim tablo 2

DOMATES TABLO

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu tanzim satış noktalarında ise domates 3, patates 2, soğan 2, patlıcan 4,5, salatalık 4,5, ıspanak 4,5, çarliston biber 6 ve sivri biber 6 liradan satılıyor. (AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
GÖZLERİM YAŞARDI YA AGLIYACAGIM NE BÜYÜK BAŞARI KİMSE DEMİYO HAVALAR DÜZELDİ TAPLAMA VE TAŞIMA İŞLERİ DÜZENE GİRMEYE BAŞLADI FİATLAR BİRAZ AŞAGI CEKİLMESİNİN SEBEBİ HA BİDE VATANDAŞIN SADECE YÜZDE 10 BİLE DEGİL TANZİM ŞATIŞLAR RIN ULAŞMASI TANZİMDE DAHA UCUZ OLUR DOGRU CÜNKÜ CALIŞAN BELEDİYENİN ADAMI MAAŞI BELEDİYEDEN YER KİRASI YOK NAKLIYE YOK DEVLETTEN VERGİ YOK DEVLETTEN O MASRAFLARI 82 MİLYON VERGİLERİYLE ÖDÜYOTANZİM SATIŞTAN FAYDALANAN 100 KİŞİDE SADECE 2 KİŞİ AGLANACAK HALİMİZE GÜLELİM BU ALDATMACAYA SEVİNELİMMİ YAZIKLAR OLSUN VATANDAŞI ENAYİ YERİNE KOYANLARA
Belediyelerin buradan doğan zararlarını yine biz karşılayacağımıza göre bu geçici tedbirler yerine akıllı olup tarım politikamızı değiştirsek daha iyi değil mi
Demek bundan anlıyorlar...
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