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  4. İstanbullular uyarıyı dikkate almadı! Boğaz çevresi kırmızı renge büründü

İstanbullular uyarıyı dikkate almadı! Boğaz çevresi kırmızı renge büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ‘Dışarı çıkmayın’ çağrısına uymayan İstanbullular, İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmında araçları ile yoğunluk oluşturarak, sahil yolunun kırmızı renkte görünmesine neden oldu.

İstanbullular uyarıyı dikkate almadı! Boğaz çevresi kırmızı renge büründü

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı’ndan ve devletin diğer organlarından vatandaşlara ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapılıyor. Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmına akın etti.

SAHİL KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü. Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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