İstanbullular ‘Vapurda Spor’ Yapıyor

Haftanın iki günü, sabah saatlerindeki dört seferle başlayan etkinlikte, Spor İstanbul’un spor eğitmenleri, yolculara koltuklarından kalkmadan boyun, omuz ve sırt kaslarını çalıştırıp esnetecek ve gevşetecek egzersizleri gösteriyor. Yolcuların büyük çoğunluğunun eşlik ettiği egzersiz programları yaklaşık 15 dakika sürüyor. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak, oturarak yapılan egzersizler, nabzı yükseltmiyor ve terletmiyor. Spor eğitmenleri ayrıca egzersizlerin omurga ve kas sağlığı üzerindeki olumlu katkısını anlatıyor.

İBB Şehir Hatları ve Spor İstanbul işbirliğiyle ‘Vapurda Spor Projesi’ başlatıldı. Haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar. Proje, spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirmeyi, sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmayı amaçlıyor.

“Pandemi döneminde insanların spor salonlarına gittiği değil, sporun insanlara geldiği ortamları arttırmak önemli”

Bireylerin spor alanlarına gitmesi yerine sporu bireylere getirmek felsefesiyle yola çıktıklarını ifade eden Spor İstanbul Tesisler Koordinasyon ve Eğitmen Şefi Deniz Kıyrak, “Bu program çerçevesinde Spor İstanbul olarak şehir hatları ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Vapurda Egzersiz’ projemiz İstanbul halkı tarafından günden güne daha fazla ilgi görmeye başladı. İnsanların spora gittiği değil, sporun insanlara geldiği ortamları arttırmak özellikle pandeminin olduğu bu dönemde önem arz eden hedeflerimizden bir tanesi oldu” dedi.

Programın haftada iki gün olmak üzere Pazartesi ve Çarşamba günleri, günde dört sefer yapıldığını kaydeden Kıyak, “Bu bizim için başlangıç aşaması. Şehir hatları ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu projede daha fazla insana ulaşmaya, daha fazla fiziksel aktiviteyi arttırarak insanlarımızı bu aktivitenin içinde tutmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Düzenli olarak bizim olduğumuz saatlerde vapura binip hareketleri yapmak isteyenler var”