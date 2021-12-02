İstanbullular yarına dikkat! Fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji İstanbul'un için yaptığı uyarıyla beraber Marmara Bölgesi için de bir uyarıda bulundu.

TEDBİR UYARISI

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

ŞİDDETLİ LODOS

İstanbul'da pazartesi günü meydana gelen şiddetli lodos hayatı felç etmişti. Salı günü okullar tatil edilip motokuryelerin çalışması durdurulmuştu. İstanbul ve birçok ilde meydana gelen lodos, can kayıpları ve maddi zarara neden olmuştu.

EGE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.



