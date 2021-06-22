İstanbullular Yeni Normalleşme Kararlarına Nasıl Bakıyor?

Yeni normalleşme adımlarının görüşüldüğü dünkü kabine toplantısının ardından tüm Türkiye’yi ilgilendiren, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni normalleşme kararlarına göre, 1 Temmuz günü itibariyle sokağa çıkma yasakları kaldırılacak, şehirlerarası seyahatte getirilen sınırlama kaldırılacak, toplu taşımada yaş sınırına son verilecek ve müzikli eğlence yerlerine saat 24.00’e kadar izin verilecek.

Peki İstanbul’da halk yeni normalleşme kararlarıyla birlikte yasakların kaldırılmasına nasıl bakıyor? VOA Türkçe, İstanbullular’ın konu hakkındaki görüşlerini aldı.

“Yasakların sona ermesini dört gözle bekliyorduk”

Spor salonu işletmecisi İrfan Özkan, “Gördüğüm kadarıyla aşının da hızlanmasından dolayı insanlarda bir rahatlama oldu. Ben de pandemiden etkilenen bir sektör çalışanıyım. Artık tam olarak açılma olsun ve bizim de işlerimiz yavaş yavaş rayına girsin diye pandemi kısıtlamalarının bitmesini dört gözle bekliyorduk” diye konuştu.

“Sokaklardaki kalabalık devam ettikçe mikrop mutasyona uğrayarak hayatımızda olmaya devam edecek”

Normalleşmede alınan kararların doğru olmadığını ve kısıtlamadaki yasakların tam olarak uygulanmadığını savunan ev hanımı Seren Arıcı, şunları söyledi: “Normalleşme olmamalı çünkü mikrop henüz yok olmuş değil. Ben korka korka çarşıya indim, mecbur kalmadıkça da inmiyorum. Yiyecek ihtiyacımı alıyorum ve evime gidiyorum. Pandemi yasaklarının benim için hiçbir kıymeti yok. Çünkü tam uygulanmıyor, insanları ayrıştırarak uygulanıyor. Bu kalabalıklar devam ettikçe mikrop mutasyona uğrayıp daha farklı şekilde yine hayatımızda olacaktır.”

Normalleşmenin zamanını doğru bulduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Berkay Gökçe, insanların pandemi bitti düşüncesinde olmamasını ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Gökçe, “Bence normalleşmeliyiz ama insanlar bunu ‘pandemi bitti, çok rahatladık, kafelerde eğlenebiliriz’ diye düşünmemeli. Bence insanların normalleşmede daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca konserler de olmalı, insanlar eğlenmeli. Saat 24.00’e kadar olan müzikli eğlence bence yeterli değil” diye konuştu.

“Bundan sonra yasaklama olmaz”

Mağaza sahibi Mustafa Salimoğlu, yeni normalleşme zamanını doğru olduğunu savunanlardan. Salimoğlu, “Zamanında bir karardı. Hatta 1 Temmuz’u beklememiz bile bence daha sağlıklı bir karardı. Bugün olsa yine biraz daha riskli olurdu. Biz esnaf olarak bu dönemde biraz sıkıntı çektik ama bu sıkıntıları da atlattık. Bundan sonra yasak gelmez diye düşünüyorum” dedi.

Kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayan 65 yaş üzeri ve 18 yaş altındakiler, bu yaş sınırlamasının 1 Temmuz tarihinden itibaren sona ermesiyle ilgili farklı düşüncelere sahip.

“Toplu taşıma kullanamamak beni zorluyordu”

70 yaşındaki emekli Yaşar Özdemir, “Toplu taşıma kullanamamak beni çok zorluyordu. İstediğimiz yerlere gidemiyorduk. Şimdi daha rahat edeceğiz” dedi.

Yasaklamalardan dolayı toplu taşıma kullanamayan 16 yaşındaki Berk Ertam ise bu karardan sonra belki daha özgür olacaklarını ancak vaka sayılarının artmasından endişe ettiğini söyledi.

Ertam, “Vakaların çıkması durumunda özgürlüğümüz daha da kısıtlanacak diye düşünüyorum. Bu nedenle 1 Temmuz’da toplu taşımayı çok kullanacağımı zannetmiyorum. Çünkü herkes birden toplu taşımalara akın edecek” diye konuştu

