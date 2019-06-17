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İstanbullular Yıldırım-İmamoğlu Tartışmasını Nasıl Değerlendirdi?

17.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. VOA Türkçe, İstanbullular’a tarihi tartışmayla ilgili düşüncelerini sordu

İstanbullular Yıldırım-İmamoğlu Tartışmasını Nasıl Değerlendirdi?

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde 17 yıl aradan sonra yapılan siyasi açık oturumda dün akşam Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu kozlarını paylaştı. Canlı yayınlanan İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. VOA Türkçe, İstanbullular’a tarihi tartışmayla ilgili düşüncelerini sordu.

İstanbul’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Emre Akay, soruları yetersiz bulduğunu belirtti. Adayların cevaplarının da net olarak alınmadığına dikkat çeken Akay, “Tartışma yapılsın diye bir araya gelen iki taraf dostlar alışverişte görsün misali bir şey yaşattı. Zorlayıcı sorular da yoktu” diye konuştu.

Programı güzel bulduğunu anlatan esnaf Berat Özer, “Binali Yıldırım’ın korkusuz bir şekilde taraf olduğu bilinen İsmail Küçükkaya yönetiminde yapılan bir tartışma programına girmesi, kimseden bir korkusu olmadığını göstermesi açısından önemliydi. Ekrem İmamoğlu da ılımlı bir insan ama konuları bir yere bağlayamadı. Binali Yıldırım ise konuları ele alıp noktayı koydu” dedi.

Eğitimci İshak Kadıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nu daha samimi bulduğunu belirtti. Kadıoğlu, programda Binali Yıldırım’a daha önemli sorular sorulabileceğini ama sorulmadığını ifade etti.

İkili bir tartışma ortamı olmasını beklerken çok kısıtlı bir çerçevede kalındığına dikkat çeken Şehriban Sahin, Binali Yıldırım’ın tartışma programında sürekli karşı tarafı suçlayıcı bir tavır içine girmesini kendi seçmenini olumsuz yönde etkilediğini düşündüğünü belirtti.

Metin Yıldız, tartışma programını kendi düşüncelerini değiştirmediğini ama birçok insanın görüşünü değiştirmiş olabileceğini söyledi. Yıldız, “Binali Yıldırım’ın daha aktif ve daha ikna edici olduğunu gördüm. Binali Yıldırım bir şey iddia ettiğinde karşı tarafın hayır bu böyle oldu diye çürüttüğünü görmedim. Bu tartışmada Binali Bey’e oyların kayacağını düşünüyorum” dedi.

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